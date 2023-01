Noël, Nouvel an... Votre patron peut-il vous imposer de travailler un jour férié ?

En dehors du 1er mai, votre employeur peut vous obliger à travailler un jour férié. C'est donc le cas pour Noël et le Nouvel An. Mais, rassurez-vous, la plupart des conventions collectives prévoient le repos pendant ces jours. À noter que les salariés et apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés, sauf dans certains secteurs, par exemple l'hôtellerie, la restauration, la vente de fleurs ou encore les spectacles.