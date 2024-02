Pas d'augmentation en 2024 : voici les autres mesures dont bénéficieront certains salariés

4% en moyenne : c'est la hausse des salaires prévue en 2024 dans les entreprises en France. C'est plus que l'inflation, mais certains employeurs ne pourront pas accorder cette augmentation et vont jouer sur d'autres gratifications. Mutuelle santé, subvention des titres-restaurants... Ils expliquent à TF1 les solutions alternatives qu'ils vont mettre en place.

Chez CTM Laser, une entreprise de chaudronnerie, les charges ont explosé et la trésorerie ne suit pas. Augmenter les salaires est impossible cette année pour la direction, alors elle a trouvé d'autres compensations. "On ne peut pas augmenter tous les salaires dans une PME de 40 personnes parce que c'est s'engager sur du long terme alors qu'on n'a pas le carnet de commande avec une visibilité sur du long terme. Du coup, on met en place d'autres systèmes de primes, primes d'intéressement au chiffre d'affaires, à la production, la prime de fin d'année, une augmentation des tickets restaurant..." explique la DRH.

Le titre-restaurant sera ainsi augmenté de 2 euros. Plus attendue encore : une prime de productivité versée en avril, 1800 euros net pour tous les salariés. Pour Romain Vilaplana, soudeur, c'est l'équivalent d'un quatorzième mois : "C'est un beau geste déjà, et ça peut permettre de faire plusieurs projets derrière, que ce soit des vacances ou prendre un appartement".

Compensation de la hausse des mutuelles

Plus de pouvoir d'achat sans augmenter les salaires. Cette année, 6 entreprises sur 10 vont actionner d'autres leviers, et ainsi éviter de payer des charges trop lourdes. "Elles vont effectivement contribuer à des frais de manière plus importante qu'elles ne le faisaient. Les entreprises ont besoin de motiver leurs salariés et, de cette manière-là, d'améliorer leur attractivité", observe Delphine Landeroin, directrice de projets au cabinet LHH.

L'an dernier, en 2023, Rémy Groussard, président-directeur général des "Ateliers de Tonton Pierrot", avait augmenté tous les salaires de 6%. Cette année, c'est impossible, car le coût du sucre a flambé. Alors pour aider ses salariés, il a décidé de compenser la hausse de leurs mutuelles, soit 300 euros par an, versés à chacun sous forme de bonus. L'entreprise a aussi décidé d'augmenter les indemnités de transport, jusqu'à 75 euros net par mois.