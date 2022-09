Peut-on accepter une offre d'emploi alors qu'on a déjà signé une promesse d'embauche ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

J'ai signé une promesse d'embauche, mais entre-temps, j'ai reçu une autre offre d'emploi plus intéressante. Est-ce que je peux changer mon fusil d'épaule ?

En principe, non, car "juridiquement, la promesse d’embauche a la même valeur qu’un contrat de travail", nous explique Amélie d’Heilly, avocate spécialisée en droit du travail. Mais de quoi parle-t-on exactement ? "L’engagement de l’employeur doit préciser les éléments suivants : emploi proposé, date d’entrée en fonction, rémunération, lieu de travail", précise le site du service public.

Si l’employeur ne respecte pas son engagement, c’est "assimilé à un licenciement injustifié (sans cause réelle et sérieuse)" et le candidat peut saisir les Prud’hommes "pour obtenir le versement de dommages et intérêts".