Peut-on percevoir des indemnités chômage si on abandonne son poste ? Le 20H vous répond

Peut-on encore toucher des indemnités chômage si l'on abandonne son poste ?

Oui, parce que si vous abandonnez votre poste, vous allez être licencié. Et "un licenciement donne droit aux allocations chômage, quelle qu’en soit la cause", précise François de Saint Sernin, avocate en droit du travail et autrice de plusieurs articles sur le sujet.

Conséquence, employeurs et salariés détournent parfois l’abandon de poste pour éviter une démission "qui ne donne pas droit au chômage" ou une rupture conventionnelle "qui coûte cher à l’employeur", poursuit l’avocate.

Comme nous vous l’avons expliqué dans cet article, une rupture conventionnelle donne droit à des indemnités conséquentes. La réforme de l’assurance-chômage pourrait éviter ces détournements en changeant la règle : un salarié qui abandonne son poste deviendrait démissionnaire… il n’aurait donc plus droit au chômage.

Cette loi est en cours d’examen. Vous pouvez suivre le parcours législatif sur ce site.