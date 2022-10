"Plouf-plouf, ce-se-ra-toi le-ma-na-ger !" : trois histoires (drôles) qui donnent du sens au management

> L’histoire. Evidemment, dire bonjour le matin à ses collaborateurs ne suffira pas à un manager pour atteindre les objectifs. Pour autant, négliger ce moment-là peut coûter très cher -démobilisation, turn-over, objections plus nombreuses. Sauf que les conséquences ne se voient pas tout de suite. "Un accueil du matin un peu rapide –je serre la main de ma collaboratrice sans la regarder et lorsqu’elle répond à ma question je suis déjà 4 mètre plus loin– ne la démobilisera pas si majoritairement mes prises de contacts quotidiennes avec elles sont faites et bien faites", prévient le consultant. Et c’est là le piège : "En ne payant pas cash, une petite voix intérieure commence son travail de sape" dans la tête du manager : ne pas dire bonjour permet de gagner quelques minutes et le travail est tout de même fait ; les collaborateurs sont des cadres et donc assez grands pour ne pas avoir besoin de ce "câlin matinal" ; untel vient d'être augmenté de 25 euros et n’a donc pas besoin de cette petite attention.

> L’analyse. "Dire bonjour est essentiel car avant d’être un collaborateur, celui à qui je dis bonjour est un être humain", considère Rémi Araud. "Mais il n’est vraiment un être humain dans la relation que je lui propose que si je me comporte avec lui comme tel. C’est-à-dire en lui redisant que je le considère comme un être humain, et non pas uniquement comme un apporteur de compétences ou de chiffres d’affaires." Il conseille : "Penser à soigner son bonjour, inconditionnellement, gratuitement. Car la dignité de nos interlocuteurs n’a pas de prix. Et lorsqu’un interlocuteur se sait respecté inconditionnellement, il peut commencer à avoir envie de faire des choses pour son manager."

Et vous, qu’en pensez-vous ? Bonnes réflexions !

> "Plouf plouf ! Ce-se-ra-toi-le-ma-na-ger !, Histoires, anecdotes et réflexions sur le management", de Rémi Araud, aux éditions Gereso. 19 euros.