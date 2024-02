"Ça nous simplifierait la vie" : un rapport préconise 14 mesures pour lutter contre les lourdeurs administratives

Un rapport parlementaire a été remis ce jeudi matin au gouvernement. Il préconise quatorze mesures pour réduire les normes qui pèsent lourd sur le quotidien des petites entreprises.

Des heures de paperasse en moins en perspective pour les petites entreprises. Une équipe du JT du 20H de TF1 s'est rendue dans une PME spécialisée dans la vente de cartons. Chaque jour, le comptable sort du classeur contrat et document qu'il faut déclarer à l'administration. Des démarches parfois redondantes, comme lorsqu'il déclare les comptes de l'entreprise. "Ce que j'ai dans les mains, c'est un compte de résultats, ça fait partie de ce qu'on doit envoyer au greffe et aux impôts en deux fois. Si on pouvait simplifier et envoyer ça à un seul organisme, ça nous simplifierait la vie", estime le professionnel.

Des doublons contraignants, selon lui, et la société n'est pas à une complexité près pour répondre parfois à des questions pourtant très simples. Exemple : combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise ? Selon le Code du travail, il y en a treize, selon le code du commerce, douze, car l'un d'entre eux n'est pas considéré comme permanent, et les appréciations ne sont pas les mêmes d'un code à l'autre.

Résultat, plus de paperasse pour les entreprises, mais cela pourrait changer. Un rapport de quatorze mesures vient d'être présenté à Bercy par des parlementaires pour mettre fin à ce casse-tête. "Je pense que ça peut encore faire gagner du temps, il a encore un axe d'amélioration. Ça s'est quand même simplifié ces trois dernières années, on gagne déjà beaucoup de temps par rapport à avant", estime le responsable de l'entreprise de cartonnage.

Un premier choc de simplification avait vu le jour il y a trois ans. Ces nouvelles mesures devraient être intégrées à un projet de loi au printemps prochain.

