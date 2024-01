Le chômage à nouveau en hausse, en particulier chez les moins de 25 ans

Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre 2023 en France, hors Mayotte. Une hausse particulièrement sensible chez les jeunes de moins de 25 ans. En incluant l’activité réduite, la France compte 5,406 millions de chômeurs.

Les indicateurs sont à nouveau au rouge. Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre 2023 en France, hors Mayotte. Cette hausse, certes plus faible que lors du trimestre précédent (+0,6%) porte le nombre de personnes inscrites à 3,033 millions (+4800 inscrits), selon les chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail.

En incluant l'activité réduite, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 1% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 54.000 inscrits en plus et s'établit à 5,406 millions, selon la Direction des statistiques du ministère du Travail. Sur un an, le chômage continuait d'être orienté à la baisse à la fin de l'année dernière, avec une diminution de 19.400 du nombre des chômeurs sans activité, soit un repli de 0,6% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Inscriptions à France Travail en hausse

Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a surtout augmenté chez les jeunes. En France métropolitaine, la hausse est de 5,9% sur un an pour les moins de 25 ans, et de 2,9% au quatrième trimestre par rapport au troisième. Le chômage baisse au contraire de 0,6%, sur un trimestre comme sur un an, pour les personnes âgées de 25 à 49 ans. Pour les seniors (50 ans et plus), il baisse de 2,9% sur un an mais s'inscrit en hausse de 0,6% sur un trimestre.

Pour les demandeurs d'emploi qui ont une activité réduite (catégories B et C), toutes les tranches d'âge connaissent une hausse mais le nombre chez les jeunes progresse là aussi plus vite. Par régions, le nombre de chômeurs sans activité diminue notamment de 1% dans le Grand Est et de 2,6% en Martinique, mais augmente de 1,8% en Nouvelle-Aquitaine et de 4% en Guyane sur le trimestre. Les inscriptions à Pôle Emploi, devenu France Travail au 1er janvier, augmentent toutes catégories confondues de 2,7% par rapport au trimestre précédent, et de 2,2% sur un an.