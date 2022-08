Emploi : quels secteurs embauchent le plus de jeunes ?

Ce palmarès a peu changé en dix ans : les ingénieurs informatiques, ouvriers de la manutention et employés de l'hôtellerie-restauration ont gagné des places au détriment des caissiers et employés de libre-service, des techniciens de l'informatique et des professions paramédicales.

La Dares opère une distinction selon le niveau d'études. Les non-diplômés sont plus présents parmi les ouvriers non qualifiés de la manutention. Les titulaires d'un CAP ou d'un BEP sont "sept fois plus présents parmi les bouchers, charcutiers, boulangers que dans l'ensemble des métiers" et "cinq fois plus souvent aides-soignants". Les titulaires du bac ou du brevet professionnel se retrouvent surtout parmi les professionnels de l'action culturelle, les employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie-restauration.