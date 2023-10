Pouvez-vous signer une transaction après un licenciement abusif ?

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille et ne suit pas le raisonnement de l’entreprise. "Une transaction repose sur des concessions de la part des deux parties et cela suppose que le licenciement soit bien justifié. Si le salarié le demande, le juge doit pouvoir le vérifier. Après examen des reproches exprimés dans la lettre de licenciement, non seulement, il n'y avait pas de faute grave, mais il n'y avait pas de faute du tout, donc pas de motif de licenciement", expliquent les juges.

Dès lors, le licenciement est abusif. La transaction n’est pas recevable puisque seul le salarié fait des concessions et y perd quelque chose. De son côté, l'entreprise, qui a pris une mesure injustifiée, n'a rien à concéder et sort gagnante de l'affaire en évitant de payer les indemnités qu'elle devrait verser pour ce licenciement abusif. "La transaction n'est donc indiscutable que si son fondement est bien juste, si elle repose sur un vrai litige", conclut la Cour.

Le mois dernier, la Cour de cassation a par ailleurs jugé qu'une transaction pouvait entraîner des conséquences supérieures à ce que ses signataires imaginaient, les privant de toute discussion ultérieure sur des sujets qu'ils n'avaient pas envisagés, mais qui ne pouvaient pas être remis en question pour autant.