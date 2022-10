Près d’un salarié sur quatre concerné par le "quiet quitting", selon une enquête

Dans quel état d’esprit les Français se rendent-ils au travail chaque matin et le quittent chaque soir ? C’est ce qu’a essayé de savoir l’institut de sondage IFOP, pour Les Makers, un projet d’édition de sites. Et d’après une enquête menée auprès de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus du 11 au 13 octobre, une majorité de salariés ne trouvent pas d’épanouissement particulier dans leur profession.