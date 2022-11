Prix des carburants : la fin de la remise à la pompe inquiète les PME

Quentin Dampierre, dirige une entreprise spécialisée dans la livraison. La mission du jour consiste à faire une dizaine d'allers-retours à la station-service d'ici à mardi soir. "Tout le monde fait le plein aujourd'hui et pour tous les véhicules qui sont sur le parking. On fait le plein pour eux. On leur fournira des véhicules pleins pour économiser", explique le directeur général de Top Chrono, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Mercredi matin, le carburant sera plus cher. À l'échelle d'une entreprise comme celle-ci, c'est colossal. Quentin possède 550 véhicules. La fin des ristournes va provoquer une hausse des dépenses de 35.000 euros par mois.