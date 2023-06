Projet de loi "plein emploi" : le RSA "sous conditions" expérimenté cet été dans le Loiret

Concrètement, les bénéficiaires visés par cette expérimentation recevront cet été un courrier du département dans lequel le dispositif leur sera présenté. Sur les 2700 personnes concernées, "1700 sont déjà suivis par les services départementaux et 1000 ne sont pas connus", explique le département. Pour pouvoir continuer à percevoir ce minimum social, les bénéficiaires devront obligatoirement s'inscrire à Pôle Emploi et "consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité facilitant l'insertion professionnelle".

Pour les bénéficiaires déjà suivis, "nous les recevrons en entretien et leur expliquerons qu’ils bénéficieront désormais (s'ils le souhaitent) d’un accompagnement renforcé, plus en proximité, avec les équipes départementales et Pôle emploi", explique le Département. Un accompagnement qui permettra d'accélérer le retour à l'emploi. "Viendra ensuite la prise de contact avec les 1000 bénéficiaires qui n'ont jamais consulté les services départementaux". Les activités demandées par Pôle emploi dans ce cadre pourront se traduire par un stage, une formation, une visite d'entreprise, des ateliers pour refaire son CV ou préparer un entretien. Il sera aussi possible de justifier d'un engagement associatif, ou de démarches pour passer le permis de conduire, précise-t-on encore.