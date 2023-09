Puis-je contester en justice la signature d’un contrat mettant fin à un litige ?

La plus haute juridiction française lui donne tort : "Une transaction met fin au litige comme un jugement définitif. C’est le différend tout entier qui se trouve définitivement réglé, d’autant qu’y figurait la renonciation à toute réclamation présente ou à venir". Les juges considèrent nuls les arguments du plaignant : un oubli, un droit nouveau qui n’existait pas encore lors de la signature ou l’existence d’un droit qu’il ignorait en signant ne sont pas valables. "La découverte tardive de la mauvaise foi de l’autre partie, qui se serait bien gardée d’aborder un sujet particulier, n’est pas non plus une raison valable de remise en cause de la transaction", concluent les juges.