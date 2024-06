Un salarié peut se retrouver en mauvaise santé après une faute inexcusable de son employeur. La victime d’un accident ou d’une maladie du travail a droit, en plus des majorations de rente ou de capital prévues, à l’indemnisation d’un "déficit fonctionnel permanent".

Violation du droit du travail, défaillance du matériel, négligence de l’employeur… Autant de "fautes inexcusables de l’employeur pouvant conduire à la mise en danger de la sécurité et de la santé des employés. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir", précise le Code du travail.

Résultat, cette faute inexcusable peut mener à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La jurisprudence a par exemple déjà condamné des entreprises après une chute dans un escalier sans rampe ou une autre après l’infarctus d’un salarié victime d’une ambiance de travail stressante, de surmenage et de pressions dû à une réorganisation de son lieu de travail. L’entreprise doit, dans certains cas, indemniser un déficit fonctionnel permanent, assure la Cour de cassation.

Un salarié fait reconnaître la faute inexcusable de son patron. Il se plaint de ne rien recevoir pour compenser ce déficit fonctionnel permanent qui affecte sa vie. La victime se retrouve dans une situation d'invalidité permanente, à l’image d’une perte de qualité de vie liée à des douleurs, un préjudice esthétique ou encore un impact sur les relations sociales. Les dirigeants de son entreprise lui répondent qu’il reçoit une rente liée à son état à la suite de son accident.

Pour rappel, l’employeur a une obligation légale et contractuelle de veiller au respect des règles de santé et de sécurité au travail. Ces règles incluent également la protection contre la discrimination, le harcèlement, les sanctions abusives, etc.

Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

Or, la Cour de cassation va plus loin. "Si cette rente ou un capital indemnisent les pertes de gains professionnels ou la perte de toute chance de promotion professionnelle, ils n’indemnisent pas ce déficit fonctionnel permanent." La plus haute juridiction impose aux employeurs de prendre en compte cette perte de qualité de vie. La Cour de cassation a déjà tranché cette question dans un arrêt de principe de janvier 2023. La victime peut présenter une demande spécifique à son employeur pour tout préjudice que ne couvrirait pas la rente ou le capital versés.