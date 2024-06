Bien que sanctionnable, le quiet vacationing qui consiste à prendre des congés sans prévenir son patron, gagne du terrain aux États-Unis. Maîtres dans l’art de l’illusion, les adeptes de cette pratique utilisent plusieurs tactiques pour tromper leur employeur. Au-delà du nombre insuffisant de jours de congés, cette nouvelle tendance répond à la culpabilité qu’éprouvent certains salariés à s’absenter.

Avec 30 jours par an de congés payés, soit cinq semaines, les Français font partie des privilégiés en la matière. La France est généreuse sur ce point par rapport à la moyenne européenne (25 jours) mais en contrepartie elle compte moins de jours fériés (11). À titre de comparaison, les salariés doivent se contenter de quinze jours de congés payés aux États-Unis. C’est d’ailleurs outre-Atlantique que le quiet vacationing est né.

En quoi consiste le quiet vacationing ?

Traduisible par "vacances tranquilles", ce concept ne concerne que les télétravailleurs. Pour vous octroyer du repos sans que votre employeur se doute de quelque chose, il existe quelques stratégies : planifier l’envoi automatique de courriels, notamment hors des heures d’ouverture de l’entreprise pour simuler des heures supplémentaires, ou se connecter à la messagerie professionnelle pour faire semblant de travailler.

Si aucune enquête ne permet de déterminer l’usage du quiet vacationing en France, ce phénomène rencontre un certain succès aux États-Unis. L’institut américain Harris Poll a mené en mai 2024 une enquête sur 1170 travailleurs américains de dix-huit ans et plus. Elle révèle que 28 % d’entre eux ont déjà pris des congés sans en avoir fait la demande auprès de leur employeur. Cela est surtout vrai chez les millennials (37 %) et la génération Z (24 %), qui regroupent les personnes nées entre le début des années 1980 et 2010.

Pourquoi certains salariés s’offrent des vacances officieuses ?

Une étude sur la privation de vacances menée en 2023 par Expedia sur 15 000 personnes en Europe, en Amérique du Nord et du sud et en Asie-Pacifique montre à quel point les Français ne sont pas à l’aise avec le fait de demander des jours de congé. 71 % d’entre eux estiment ne pas avoir suffisamment de "vraies vacances", un sentiment partagé depuis dix ans. Dans le même temps, 53 % des Français ressentent de la culpabilité à demander des jours d’absence, allant jusqu’à s’excuser ou se justifier auprès de leur employeur.

On retrouve ce même sentiment chez les salariés américains. L’enquête Harris Poll souligne que le quiet vacationing répond à un mal-être professionnel qui se caractérise par une pression constante. En plus d’une lourde charge de travail, les salariés doivent être toujours disponibles.

Par crainte de passer pour paresseux ou de ne pas pouvoir prétendre à une augmentation ou à une promotion, 49 % des sondés déclarent devenir nerveux devant leur employeur au moment de poser des jours de congé. Le quiet vacationing permet de contourner le problème.