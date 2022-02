Le dirigeant peut vider le compte courant de son entreprise

La Cour de cassation déjuge le tribunal de commerce. "En l'espèce, le compte étant créditeur, le gérant était créancier de sa société et il lui était parfaitement possible de reprendre ce qui lui appartenait en soldant ce compte", observent les juges. Ils estiment qu’en transférant sa créance dans une autre société, il n'a pas fait usage ni disposé de biens de l'entreprise et il ne peut pas y avoir de faute.