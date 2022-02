Chacun peut refuser d'apparaître sur le site de son entreprise

La législation européenne ne plaisante plus avec le Règlement Général sur la Protection des Données. Les coordonnées, informations permettant d’identifier une personne et son image demeurent sanctuarisées. La Cour de cassation le rappelle à propos de l’affaire suivante.

Des salariés d'une entreprise de construction de pavillons saisissent la justice. Ils se plaignent d'apparaître sur le site internet de la société, dans une photo de groupe.

La direction entend, avec cette photo, donner une image de groupe d'entrepreneurs ou de salariés unis. Elle se défend en rappelant qu'elle a retiré la photo avant le procès et que les contestataires ne peuvent avoir subi aucun préjudice direct et certain lié à cette image.