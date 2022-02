Impossible d’accuser le médecin du travail de "fautes peu graves"

Au Moyen-âge, le médecin jouissait d’une grande notoriété. Il disposait de la connaissance et pouvait soigner. La population le portait en haute estime et ne pensait pas qu’il pouvait méconnaître. Molière finit par tourner son importance en dérision dans nombre de ses pièces. Aujourd’hui, on considère qu’un médecin peut se tromper. Dans le monde du travail, impossible de le mettre en cause pour de petites fautes, assure la Cour de cassation.

Un salarié, en litige avec son patron, reproche au médecin du travail d'avoir pris des décisions en sa défaveur. Il certifie qu’elles ont été prises au bénéfice de l'entreprise, dans une sorte de compérage médical entre eux. Il reproche aussi au médecin de ne pas s'être montré diligent pour favoriser son reclassement au retour d'un arrêt maladie et d'un placement en invalidité. Il lui impute enfin d'avoir fourni au conseil de prud'hommes une attestation défavorable violant ainsi le secret médical.