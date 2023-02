Le harcèlement au travail n’est pas considéré de la même manière selon la juridiction

Plus d’un salarié sur trois a déjà été victime de harcèlement au travail, d’après un baromètre Ipsos publié en 2022. 74 % des salariés considèrent comme répandues ces situations de harcèlement. Le harcèlement moral, plus diffus, reste difficile à prouver. Il se manifeste par des écrits, des paroles ou des injonctions répétés. Ces agissements peuvent entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail. Or, la justice se déchire parfois pour l’interpréter comme l’illustre l’affaire suivante.

Un dirigeant se voit poursuivre pénalement après avoir sanctionné un salarié pour refus d'exécution de certaines tâches. Innocenté, il se croit à l'abri d'une condamnation aux prud'hommes. Son salarié conteste la sanction prononcée à la suite de ces désaccords sur le travail. Il affirme les avoir ressentis comme du harcèlement. Devant les prud'hommes, le dirigeant assure que les décisions pénales définitives "ont une autorité absolue à l'égard de tous". Mais contrairement aux prud'hommes, le tribunal correctionnel n’a pas à juger si les exigences du dirigeant correspondent aux obligations du salarié et si sa sanction est légitime. De leur côté, les prud'hommes doivent chercher si les méthodes de management sont appropriées.