Travail : en cas d’inaptitude totale, impossible de contester un licenciement

La Cour de cassation confirme ce jugement. "Que l'inaptitude soit liée à un accident ou à une maladie, professionnels ou non, il s'agit d'une exception au principe qui oblige en principe à rechercher un reclassement dans l'entreprise", expliquent les magistrats. Cet avis dispense l'entreprise de chercher un reclassement et de consulter le Comité social et économique (CSE). "La conclusion du médecin du travail peut donc conduire inévitablement au licenciement, la tentative de reclassement n'étant due, dans un emploi approprié, voire aménagé, et aussi comparable que possible au précédent, que si ce médecin a déclaré l'intéressé inapte à son poste et non-inapte à tout poste", poursuit la Cour.

Une jurisprudence mise à mal quelques jours plus tard par la même Cour de cassation. Dans un autre arrêt, la plus haute juridiction française a rejeté sans explication, comme dépourvu de tout intérêt, le recours d'une entreprise condamnée pour licenciement abusif. Elle n'avait pas proposé à un salarié les deux postes disponibles que le médecin du travail avait pourtant expressément exclus. La justice semble donc rester indécise pour l’instant à ce sujet.