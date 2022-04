Pas de mutation professionnelle dans un délai insuffisant

La plus haute juridiction française souligne que si le contrat est une loi pour ceux qui l'ont signé, la loi exige aussi que son exécution se fasse de bonne foi de la part des deux parties. "Le seul fait que la mutation ait été conforme au contrat de travail ne permet pas de juger qu'elle n'était pas abusive", renchérissent les juges.

"Le délai de prévenance quasi-inexistant peut révéler une brimade de l'entreprise et son absence de bonne foi, surtout si le salarié fait l'objet de critiques et peut notamment se trouver confronté à des problèmes de transport, par exemple", relève la Cour. Dans une telle situation, il s'agit d'un abus. "Le refus de l'intéressé de rejoindre immédiatement un nouveau poste de travail ne peut pas être considéré comme une insubordination et peut encore moins fonder un licenciement pour faute", concluent les magistrats.