Travail : une rémunération promise doit être donnée

"Donner, c’est donner, reprendre, c’est voler", énonce le dicton. Il arrive dans une cour de récréation que des enfants donnent un paquet de bonbons, mais que, se rendant compte de la valeur de ce paquet, ils cherchent à le reprendre. Or, une fois donné, ce paquet ne leur appartient plus et les adultes qui assistent à la scène ne manquent pas de leur rappeler. Il en va de même dans le monde du travail, rappelle la Cour de cassation.

L’affaire jugée concerne un salarié demandant une augmentation. Il obtient de la part de sa direction un coefficient de rémunération supérieur à celui d’un autre technicien affecté à la même tâche exercée. L’entreprise revient alors sur sa décision et refuse de verser l’augmentation : "Le salaire réclamé par ce technicien ne correspond pas à ses fonctions dans la grille des salaires applicables", se justifie-t-elle.