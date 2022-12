Victime d'un accident, vous n’avez pas à chercher un travail

Sur la route, dans votre automobile, vous subissez un accident. En France, en 2021, la sécurité routière a dénombré 75 057 blessés. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet accident : un problème mécanique, de mauvaises conditions météorologiques, une erreur de pilotage, etc. La justice se charge de définir votre degré de responsabilité. Lorsque les juges considèrent responsable de votre accident un autre automobiliste, cela peut changer vos droits, comme le montre l’affaire suivante.

Un artisan ne peut plus reprendre son travail après un accident de la circulation. Il juge trop faibles les indemnités reçues. Un autre automobiliste a été déclaré entièrement responsable de cette collision. Ce dernier, de son côté, estime "disproportionnée et injustifiée l'indemnisation accordée au titre de la perte des gains professionnels futurs". Il affirme que "si la victime n'est plus capable physiquement de reprendre son ancien travail, elle est tout à fait capable de travailler pour un salaire identique, dans un autre emploi qui ne demanderait pas d'efforts physiques ni de connaissances intellectuelles spécialisées. Or, cette victime n'a procédé à aucune recherche d'emploi et n'a procédé à aucun bilan de compétence en vue de se réorienter."