Ingénierie, production, commerce : le groupe automobile Stellantis va embaucher 1200 personnes cette année

En 2022, 13.000 salariés ont été formés à l'électrification, sur les sites de Trémery-Metz (Moselle) ou Douvrin (Nord). Stellantis doit inaugurer le 30 mai à Douvrin sa première usine européenne de batteries. 80 salariés de l'usine historique y travaillent déjà, et "au moins 400 salariés" auront intégré l'usine en 2024.

Le sixième constructeur automobile mondial a fait ces annonces alors que sa masse salariale a fondu ces dernières années. Avant la fusion début 2021, les groupes PSA et Fiat-Chrysler comptaient à eux deux près de 300.000 salariés dans le monde. Deux ans après la fusion, fin 2022, plus de 26.000 salariés n'étaient plus dans les rangs de l'entreprise, qui comptait alors un total de 272.367 employés sur la planète, selon le rapport financier annuel de Stellantis.