Un nouveau durcissement de l'assurance chômage est défendu par le gouvernement, dans l'optique de tendre vers le plein emploi en France. Il s'agirait, selon Bercy, de faire baisser le chômage sous la barre des 5%. Les Vérificateurs se sont penchés sur la notion de "plein emploi", dont la définition ne fait pas toujours l'unanimité.

"Injuste", "violente"... La nouvelle réforme de l'assurance chômage provoque l'ire de la gauche et de nombreux syndicats. Elle se révèle toutefois indispensable selon le gouvernement, qui la présente comme un nouvel outil pour conduire la France vers le plein emploi.

L'objectif affiché est clair : descendre sous une barre symbolique des 5% de chômage. Un projet qui interroge sur la notion même de "plein emploi", dont la définition n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air.

Un taux de chômage incompressible

De prime abord, on pourrait penser que le plein emploi serait synonyme d'une absence de chômage. Un objectif qui semble en apparence impossible, a fortiori avec un taux de chômage qui s'établit actuellement à 7,5%. En réalité, si la majorité estime pouvoir tendre vers le plein emploi, c'est parce qu'il peut être atteint sans pour autant éradiquer à 100% le chômage.

En 2019, un responsable de l'Organisation internationale du travail (OIT) proposait une définition du plein emploi, expliquant qu'il se réfère à la situation "dans laquelle toutes les personnes disponibles et à la recherche d'un emploi peuvent trouver un travail aux taux et conditions de rémunération en vigueur". En pratique, notait Aurelio Parisotto, "cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de chômage", puisque des travailleurs peuvent se retrouver "temporairement sans emploi lorsqu'elles passent d'un emploi à l'autre ou pour d'autres raisons". En résumé, soulignait ce spécialiste, on observe que dans une société qui connaît le plein emploi, "ceux qui ne travaillent pas le font volontairement".

Les économistes utilisent un terme spécifique pour désigner ce taux de chômage minimal, incompressible, en dessous duquel il apparaît impossible de parvenir. Ils évoquent ainsi un "chômage frictionnel", parfois aussi nommé "chômage naturel" par sa dimension inéluctable. En clair : il est donc nécessaire d'évaluer le niveau de ce chômage frictionnel pour déterminer celui à atteindre afin de connaître le plein emploi.

Des visions pas toujours concordantes

Évaluer le niveau du chômage frictionnel n'est pas une mince affaire. Les responsables de l'OIT ne nous aident d'ailleurs pas vraiment à y voir plus clair. "Dans les grandes économies avancées, cette situation correspond en pratique à des taux de chômage compris entre 3 et 6% de la population active", rapportent-ils. La France se situe dans cette catégorie, mais les efforts à fournir pour passer de 7,5% à 6% de chômage se révèlent bien moindres que ceux requis pour envisager de tomber à un niveau de 3%. Au regard des chiffres actuels, cela signifierait enregistrer 450.000 chômeurs de moins (objectif 6%), contre 1,35 million de chômeurs de moins (objectif 3%).

La nature de l'économie et l'organisation du marché du travail varient d'un pays à l'autre, si bien que le niveau du chômage frictionnel n'est pas identique selon que l'on se situe au Japon, en Irlande ou au Kenya. En France, selon le site Vie Publique, "on considère que le plein emploi est atteint à partir d'un taux de chômage de 4,5%". Un niveau qui correspond peu ou prou à l'objectif du gouvernement, attaché à la barre symbolique des 5% dans sa communication.

Par le passé, l'économiste Jean Pisani-Ferry a proposé une estimation du plein emploi légèrement différente. Dans un rapport qu'il a rédigé en 2000 pour le compte du Conseil d'analyse économique, le spécialiste indiquait qu'un "taux de chômage d’équilibre", synonyme de plein emploi, se trouvait "de l’ordre de 3,5%". Un chiffre toutefois basé sur des hypothèses qui pouvaient "évidemment être discutées".

Dans les rangs des économistes, le taux de chômage peut dans certaines situations se révéler une donnée imparfaite pour mesurer le plein emploi. En effet, les salariés à temps partiel se trouveront automatiquement classés dans la catégorie des individus en emploi. Pour autant, cette situation de "sous-emploi" – parfois subie – peut se révéler génératrice de précarité pour les salarié(e)s concerné(e)s, étant associée à de moindres rémunérations.

Au-delà du taux d'emploi, qui figure parmi les indicateurs les plus fréquemment utilisés, des spécialistes proposent de porter à un autre indicateur, potentiellement plus pertinent, à savoir le taux d'emploi calculé "en équivalent plein-temps". C'est le cas de l’économiste Jacques Freyssinet, dont les réflexions étaient mises en avant quelques mois plus tôt dans les colonnes du Monde.

