Assurance-chômage : quels sont les secteurs exemptés des nouvelles règles en vigueur ce mercredi ?

Il n'y a pas que la réforme des retraites au menu de l'actualité politique. Celle de l'Assurance-chômage, votée en octobre 2022 par le Parlement, doit entrer en vigueur ce mercredi 1er février. À compter de cette date, la durée d'indemnisation va diminuer de 25%. (Presque) tous les chômeurs dont le dernier contrat de travail se termine après le 1er février sont concernés.

Concrètement, un demandeur d'emploi qui aurait eu droit à 24 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura ainsi plus droit qu'à 18 mois. Un plancher minimal de six mois a toutefois été voté, et un allongement de la durée des droits est prévu en cas de dégradation du marché du travail, si le chômage dépasse 9% ou s'il augmente de 0,8 point ou plus sur un trimestre.