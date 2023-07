REPORTAGE - "Nos familles ne nous voient pas, ou très peu" : les vétérinaires français esseulés et surchargés

Son travail occupe toute sa vie. Marc Arbona est vétérinaire. Sa tournée peut aller jusqu'à 100 kilomètres de son cabinet, situé en Bourgogne, et il peut exercer entre 60 et 100 heures par semaine. "On a un entourage qui inféodé à notre vie, c'est-à-dire que quand je rentre à la maison il faut que je mette les pieds sous la table, sinon ce n'est pas possible. Et puis, nos familles ne nous voient pas, ou très peu", raconte-t-il au micro de TF1.