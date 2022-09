Restauration, transport de marchandises... ces métiers qui recrutent massivement

Parmi le top 20 des métiers qui devraient embaucher le plus massivement, 17 sont en tension. Cela signifie qu'il est fort probable qu'une proportion relativement importante des recrutements ne seront certainement pas pourvus, faute de candidatures. Autrement dit, il devrait y avoir plus d'offres d'emploi que de demandes. Ainsi, selon Adecco-Analytics entre 125.000 et 150.000 personnes devraient manquer chez les serveurs en restauration, soit trois quarts des recrutements envisagés. Pour la relation technico-commerciale, le déficit de main d'œuvre devrait laisser 50.000 à 75.000 postes non pourvus (entre 55 et 85% des opportunités).