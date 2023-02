La semaine de quatre jours ? Des centaines d'Anglais l'ont testée (et adoptée)

Pour expliquer ce succès, le rapport relève les effets très positifs de la réduction du temps de travail sur le bien-être des employés : au terme de l'expérimentation, 39% d'entre eux se montrent moins stressés et pour 71% d'entre eux, le taux de burnout est en baisse. "De même, les niveaux d'anxiété, de fatigue et de troubles du sommeil ont diminué, tandis que la santé mentale et physique s'est améliorée", ajoute le communiqué.

Les salariés ont également le sentiment de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de mieux pouvoir gérer leur temps. Par exemple, pour 54% des sondés, il est plus facile d'équilibrer le travail et les tâches ménagères avec cet emploi du temps, tandis que pour 62% d'entre eux, cette nouvelle organisation se combine mieux avec leur vie sociale. Ils se disent aussi plus satisfaits de leurs relations personnelles et des finances de leur ménage. Les démissions ont ainsi plongé pendant cette période de test, baissant de 57%.

Quant aux entreprises, elles ont constaté que la réduction du temps de travail n'a pas bousculé leur productivité : si leur chiffre d'affaires est resté plutôt constant, marquant même une petite progression de 1,4% en moyenne, leurs revenus, eux, ont grimpé de 35% en moyenne lors de l'expérimentation par rapport aux années précédentes, sur une période similaire.