Salaire, congés, âge... Les réponses à toutes vos questions sur les jobs d'été

Quels sont les secteurs qui embauchent pour un job d'été ?

On peut aller jusqu'à parler de pénurie de main d’œuvre pour les métiers suivants : serveur, commis de cuisine, réceptionniste, moniteur de colonie de vacances, cueilleur de fruits ou encore aide à la personne. "Pour certains métiers, c’est conjoncturel et lié à la reprise du tourisme, comme dans l’hôtellerie et la restauration. Mais pour d’autres, c’est désormais structurel : on manque cruellement de moniteur depuis plusieurs années, des colonies de vacances ont même été annulées l’été dernier pour cette raison", analyse Etienne Gless, spécialiste des questions d’emploi pour LEtudiant.fr, un site sur lequel vous pouvez retrouver de nombreuses offres pour cet été.

Pourquoi cette pénurie de moniteurs de colonies de vacances ? "Des sessions de formation du BAFA ont été annulées à cause du Covid, et puis c’est un diplôme qui coûte cher". Bon à savoir : vous pouvez bénéficier d’une aide de la CAF sans condition de ressources pour financer votre Bafa, un peu plus de 90 euros par personne. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la CAF. Pour trouver des offres, vous pouvez aussi vous connecter sur la plateforme 1jeune1solution mise en place par le gouvernement.