Salaires : des augmentations "inédites" en France en 2023

Par ailleurs, selon l'étude du cabinet Deloitte, de plus en plus d'entreprises mettent l'accent sur la prime de "partage de la valeur" (53% contre 29% en 2022), avec des montants fortement revalorisés par rapport à 2022, passant de 300 euros, sans distinction de catégories socio-professionnelles, à 600 euros pour les OETAM et 816 euros pour les cadres. Pour 2024, les prévisions d'augmentation sont revues légèrement en baisse, à 4,0% pour les OETAM et 3,5% pour les cadres.