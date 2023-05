Études d'infirmières : le nombre d'abandons en première année a triplé en dix ans

Un bond des abandons. Les étudiantes en formation d'infirmière sont trois fois plus nombreuses à abandonner en première année en 2021 qu'en 2011, selon une étude publiée ce jeudi par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). 10% des étudiantes en première année de formation ont abandonné leurs études en 2021 alors qu'elles n'étaient que 3% en 2011, selon cette enquête dédiée aux abandons en formation d'infirmière et dans les autres formations de santé de 2011 à 2021.

Conséquence directe de cette évolution, le nombre de diplômées par an a baissé : -7% entre les années 2010 et 2021. Les abandons plus nombreux ont toutefois été partiellement compensés par l'augmentation du nombre d'inscrites : 35.500 élèves en première année de formation en 2021 alors que ce chiffre était stable - autour de 31.000 - dans les années 2010.