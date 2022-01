Semaine de l’apprentissage dans l’Artisanat : 7 jours pour trouver son métier dans l’Artisanat

Avec 250 métiers et 600 activités différentes dans les secteurs-clefs du bâtiment, de l’alimentation, de la production et des services, l’Artisanat constitue la "Première entreprise de France". Une entreprise économiquement essentielle, pourvoyeuse d’emplois qualifiés et non-délocalisables. Mais aussi une entreprise d’avenir, associée à l’insertion des jeunes : en lien avec son réseau de 137 CFA, l’Artisanat forme en effet chaque année plus de 110 000 apprentis — un nombre en progression constante (+4 % en 2020, +9,5 % en 2021) parmi lesquels 22 % de jeunes diplômés en reconversion.

Pour mieux découvrir cette filière proposant 350 formations diplômantes allant du CAP à BAC+3 (voire de partir à l’étranger avec le programme Erasmus+), la Semaine de l’apprentissage dans l’Artisanat s’avère le rendez-vous idéal. Au programme, des portes ouvertes, des webinaires, des rencontres avec les formateurs, des visites d’établissements, des échanges avec des apprentis et des artisans, comme la possibilité de tester le matériel ou de trouver un poste en alternance… Bref, c’est LA semaine décisive pour celles et ceux qui souhaitent s’immerger au plus tôt dans la vie active.