Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat : sept jours pour s’informer… et se former !

Du 26 janvier au 2 février, le réseau des CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) organise sur l’ensemble du territoire français sa Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat. Un événement incontournable à destination des jeunes en quête d’idées de formations ; sept jours décisifs pour découvrir des métiers passions pourvoyeurs d’emplois.

À l’heure où beaucoup de jeunes s’interrogent sur leur orientation professionnelle, l’Artisanat apporte des réponses concrètes. Réunissant 3,1 millions d’actifs*, la "Première entreprise de France" embrasse une telle diversité de débouchés et d’inspirations qu’il ne faut pas moins d’une semaine pour en explorer l’étendue ! Avec 250 métiers* répartis en quatre grandes familles (bâtiment, services, production et alimentation) l’Artisanat propose un éventail de carrières bénéficiant à la dynamique — et au développement — de l’économie locale. Acteurs incontournables des "circuits courts", les artisans réalisent en effet chaque année 300 milliards d’euros* de chiffre d’affaires auprès d’une clientèle de proximité. Et continuent à recruter en boulangerie, carreleur-mosaïste, cordonnier, carrosserie…

Forts de ces atouts, les métiers de l’Artisanat attirent de plus en plus de jeunes. Ainsi, 85%** estiment qu’ils « rendent fiers » ; 89 %** trouvent que l’apprentissage "prépare bien à la vie professionnelle", "permet d’acquérir de la maturité et de devenir indépendant financièrement". Ils sont encore 81 %** à trouver qu’il "permet de trouver facilement un emploi" — de fait, 80 % des apprentis formés par le réseau CMA Formation — nouveau nom du réseau des centres de formation de l’artisanat — trouvent un emploi dans les sept mois après leur diplôme.

Ajoutons que le nombre d’apprentis accueillis et formés en entreprises artisanales de moins de 20 salariés a dépassé pour la première fois en 2023 la barre symbolique des 200 000***, en hausse de +14 % par rapport à 2022. Ils sont par ailleurs 112 500* à être formés chaque année dans les 146 établissements du réseau CMA Formation.

CMA Formation, un réseau-clef

Grâce à son important maillage territorial, CMA Formation se tient au plus proche des jeunes (collégiens, lycéens, mais aussi des adultes en reconversion professionnelle) pour les aider dans leur orientation. Au quotidien, avec des conseils adaptés ou au moyen d’outils numériques visant à affiner son approche — tels que le quiz "Trouvez votre métier dans l’Artisanat" permettant de mieux cerner son projet, ou l’application "Un Métier de Ouf" présentant des parcours d’apprentis en vidéo. Le réseau CMA Formation est aussi la porte d’entrée pour des dispositifs d’excellence comme le concours "Un des Meilleurs Apprentis de France" ou la compétition WorldSkills, qui se tiendra à Lyon cette année.

La Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat est l’occasion d’aller plus loin encore : du 26 janvier au 2 février sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, le réseau des CMA — rejoint par de nombreuses entreprises artisanales — déploie ainsi un panel d’événements allant des conférences ou des webinaires à des journées portes ouvertes, des rencontres avec les acteurs de la formation ; des visites d’établissements. La liste détaillée des animations est accessible sur www.artisanat.fr/magazine/agenda/semaine-apprentissage-dans-artisanat. C’est le moment de pousser les portes des CMA !

Sources : *CMA France au 1er janvier 2024

**Etude Opinionway/20minutes pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat menée auprès de 721 jeunes âgés de 16 à 29 ans, du 9 au 17 janvier 2024

***Baromètre ISM-MAAF sur « les chiffres de l’apprentissage » - Parution août 2023