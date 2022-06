Semaine nationale de l’Artisanat : 7 jours pour construire l’avenir ensemble

Pour contrer les effets de la crise sanitaire, le Gouvernement français a lancé en 2020 un ambitieux plan de relance économique. Baptisé “France Relance“, il compte parmi ses axes majeurs le soutien à la cohésion des territoires, au développement des circuits courts, aux relocalisations, ainsi qu’aux TPE. Autant de préoccupations qui sont naturellement inscrites dans l’ADN de l’Artisanat. Grâce à ses 1,8 million d’établissements* ainsi qu’à ses 3,1millions d’actifs* évoluant dans des métiers moteurs de l’économie (bâtiment, services, production, alimentation), la “première entreprise de France“ s’impose comme un acteur déterminant de cette relance. D’ailleurs, 90 000* nouvelles entreprises artisanales ont été enregistrées en 2021 ! Ce chiffre record traduit non seulement la parfaite résilience du secteur, son adaptation rapide à un monde en pleine mutation, mais surtout le fait qu’il recrute en continu, forme et prend sa pleine part à la croissance en répondant aux préoccupations sociales, économiques et environnementales actuelles. Bref, l’Artisanat est un modèle d’entreprise attractif à (re)découvrir, et justement à l’occasion de la Semaine qui lui est dédiée.