Serveurs, ouvriers agricoles, cuisiniers... Pôle Emploi présente les 10 métiers les plus demandés

Pôle emploi explique envoyer tous les ans "un questionnaire aux établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi". Une manière de comprendre les dynamiques du marché et d'identifier les métiers les plus demandés. "Sur les 2,4 millions établissements entrant dans le champ de l’enquête, près de 424.000 réponses ont été collectées et exploitées pour la France entière", pour la dernière édition de ces travaux, souligne l'institution.