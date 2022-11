Sommet de l'Inclusion Économique : encourager les ressources humaines à recruter plus de diversité

"Si ce n’est pas notre Économie qui inclut, alors notre Société exclut. Cette nouvelle édition du Sommet de l’Inclusion Économique sera encore une fois un formidable catalyseur de bonnes pratiques, un accélérateur de changements durables, une source de solutions concrètes pour les entreprises comme pour les candidats et les entrepreneurs", revendique Saïd Hammouche. Le Président Fondateur de la Fondation Mozaïk ouvre l’événement aux côtés de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. S’ensuivent des rencontres en présence de représentants des entreprises publiques et privées. La journée permet par exemple de confronter les positions et les aprioris ou échanger sur les réalités et les attentes de chacun. Des ateliers sur le rôle de la tech, de l’éducation, de la formation, des outils pour recruter autrement guident les participants. L’an dernier, 7 500 personnes ont pris part à la première édition du Sommet.

À Bercy, la fondation prévoit également d’installer un véritable forum de recrutement. 3 600 postes attendent les jeunes sur place. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer sont invités à s’inscrire sur la nouvelle plateforme "Mozaïk Talents Emploi", à destination des candidats et lancé à l’occasion du Sommet.

Sommet de l'Inclusion Économique, ministère de l’Économie et des Finances, mardi 29 novembre à partir de 08 h 30.