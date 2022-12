Le télétravail, "désormais un réflexe" pour s'adapter aux contraintes comme les intempéries

Le télétravail est-il devenu un incontournable pour les postes le permettant, dès que les déplacements au bureau sont contraignants ?

C'est en effet désormais une solution alternative dans le fonctionnement du travail, et même une nouvelle norme, une sorte de réflexe, que ce soit face à la neige, mais aussi les grèves, les reprises épidémiques, ou même tout simplement la fatigue. Des médecins commencent ainsi à recommander d'augmenter la part de télétravail pour tel ou tel salarié. Dans le langage commun, cette solution ne choque plus personne, et je pense que c'est une très bonne évolution. Et à l'heure actuelle, le dispositif est satisfaisant : chaque entreprise décide de son propre fonctionnement, et le gouvernement peut lancer des appels ponctuels en fonction des périodes. C'est un modèle d'adaptation flexible.