Titouan, apprenti charcutier-traiteur, navigue vers le succès

Il a déjà le geste assuré du professionnel aguerri, le phrasé sérieux et l’amour du bel ouvrage. Qui croirait que ce jeune Civraisien de 16 ans n’a débuté dans le métier que depuis… deux ans ? Apprenti charcutier-traiteur chez Chantal & Bruno Goulay à Tours (Indre), Titouan Gobyn-Colin semble tout à son aise dans chacune des disciplines de son activité. La polyvalence qu’elle offre a sans nul doute contribué au choix de cette filière, que Titouan connaissait un peu grâce à son frère : "Il est boucher et il avait déjà effectué son apprentissage en charcuterie — cela m'avait beaucoup plu. Mais la différence entre la boucherie et la charcuterie, c’est que nous travaillons uniquement le porc". Cela n’empêche pas l’étendue des possibles d’être infinie, du labo à la boutique : "Quand j’arrive le matin, je peux très bien faire du désossage, des plats cuisinés, de la pâtisserie salée ou sucrée ou la mise en place du magasin. Une journée à la charcuterie, c'est assez varié !"