Travail : cadre ou subordonné, vous êtes considérés de la même façon en cas de faute grave

À l’issue d’une procédure disciplinaire, le salarié peut être licencié pour faute simple, grave ou lourde. La faute grave peut être invoquée par exemple lorsque le salarié se retrouve ivre pendant ses heures de travail, s’il s’absente sans le justifier, s’il refuse d’effectuer une tâche prévue au contrat, s’il harcèle des collègues ou encore s’il commet des vols dans l’entreprise. Lors du premier semestre 2022, le ministère du Travail a enregistré 173 000 licenciements pour fautes graves ou lourdes dans le secteur privé. La Cour de cassation précise, à propos de l’affaire suivante, que la direction peut prononcer une faute grave même s’il s’agit d’un salarié expérimenté.

Un cadre conteste son licenciement pour faute grave, c'est-à-dire sans préavis et sans indemnités, prononcé parce qu'il usait de méthodes violentes à l'égard de ses subordonnés. Il émettait des critiques vives et méprisantes, déchirait leur travail devant les autres, donnait ordre et contrordre… Il s'agit d'une faute grave, avait jugé sa direction, car elle rend impossible la poursuite du travail, même pour le temps d'un préavis.