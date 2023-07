La mauvaise réputation peut provoquer un licenciement

La Cour de cassation ne constate pas que les faits commis et punis causent un trouble dans l’entreprise. Les magistrats relèvent que le fort rejet pose un problème : "La réaction de rejet, d’exclusion, et l’opposition physique des collègues justifiaient le licenciement de celui qui en faisait l’objet. Même si le trouble était causé par la réaction des autres et non directement par l’attitude du salarié rejeté, il s’agissait bien d’un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise qui justifiait l’exclusion du salarié visé."