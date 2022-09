Un diplôme en plus ne justifie pas un meilleur traitement salarial

À travail égal, salaire égal. Quel que soit le genre, la couleur de peau, le handicap ou la provenance. La loi ne fait à cela aucune exception. La Cour de cassation y ajoute le parcours scolaire et universitaire comme le montre l’affaire suivante.

Un salarié se plaint d'être moins bien payé qu'un collègue, pour la même tâche, au prétexte que ce collègue était mieux diplômé. Son entreprise déboutée se pourvoit en cassation. La plus haute juridiction française ne lui donne pas non plus raison.