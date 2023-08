Travail : l'absentéisme des salariés en hausse en 2022, en particulier chez les jeunes

Les salariés sont-ils de plus en plus absents au travail ? C'est en tout cas ce que montre une nouvelle étude publiée ce jeudi par le cabinet de conseil WTW. En 2022, le taux d'absentéisme a atteint 5,3% contre 4,9% en 2021, et même 3,9% par rapport à l'année 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19. Ainsi, "les travailleurs sont 42% (contre 34% en 2021) à s'être arrêtés au moins un jour au cours de l'année", indique cette publication.