Les démissions de CDI à un niveau élevé "dans tous les grands secteurs d'activité"

Si ces chiffres sont en légère baisse par rapport au troisième trimestre de l'année passée (respectivement -1,1% et -2,3%), ils demeurent à un niveau élevé. Les démissions de CDI sont "supérieures à leur niveau d'avant-crise" liée au Covid-19, souligne la Dares. Elles avaient atteint un niveau légèrement inférieur à 400.000 par trimestre en 2019, avant de s'effondrer pendant la crise sanitaire. Lors du premier trimestre 2020, celui du confinement, 244.798 démissions de CDI avaient été enregistrées, au plus bas depuis 2015. Cet indicateur est ensuite reparti à la hausse, atteignant un record de 488.000 départs lors du deuxième trimestre de l'année dernière.

Le phénomène se généralise et s'observe "dans tous les grands secteurs d'activité", poursuit la Dares. Industrie, construction, commerce, hébergement-restauration, services aux entreprises, enseignement, santé, tertiaire... Partout, le taux de démissions ces derniers mois est supérieur à celui observé en 2019. "Il est toujours élevé dans l'hébergement-restauration, et en nette hausse relative dans l'industrie, le tertiaire non marchand et le commerce", commente la Dares.