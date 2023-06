Un chef d'entreprise sur quatre a-t-il plus de 60 ans ?

Ce constat effectué, les parlementaires ont effectué une série de préconisations. Ils estiment en effet qu'il est important de mettre en place des actions permettant aux chefs d'entreprises de trouver des repreneurs et de garantir la continuité de l'activité. "Le maintien des entreprises dans leur territoire en garantit la vitalité économique et l'emploi", écrivent les sénateurs. "Faute de repreneur, un départ à la retraite peut déboucher sur la perte des savoir-faire, des brevets, des emplois, de notre compétitivité et, selon les secteurs, de notre souveraineté économique."

Si la puissance publique s'empare de cette problématique, cela s'explique en partie par le fait que la situation en la matière se dégrade. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie a ainsi rapporté sur son site que "la population des dirigeants vieillit : plus de 23% des dirigeants de PME et ETI avaient 60 ans et plus en 2021, contre moins de 15% en 2005". Par ailleurs, "la transmission et la création d’entreprise ne connaissent pas le même succès" que par le passé. "Le nombre de cessions a baissé de 19% entre 2010 et 2019 quand celui des créations a bondi pour atteindre le million d’entreprises nouvelles en 2021."