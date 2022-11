"Un collègue en zombie avait fait peur à la RH" : Halloween, est-ce que ça se fête aussi au bureau ?

Et puis il y a les pour. Shana travaillait il y a quelques années dans un cabinet de courtage en assurances, qui avait l'habitude de célébrer au bureau les fêtes, comme Noël et la Saint-Valentin. Elle se souvient avec plaisir de cette journée Halloween organisée par les salariés et la direction. "Nous avions décoré sommairement nos bureaux, revêtu des déguisements, ou plutôt accessoirisé nos tenues, et fait des cupcakes", raconte-t-elle. "Personnellement, je n'avais pas de déguisement, mais j'étais en orange et noir. Certains avaient des masques trash. Cela permet de détendre l'atmosphère, d'aborder la journée avec un peu de légèreté." Et de garder des bons souvenirs : "Comme ce collègue avec son masque de zombie qui attendait chaque personne derrière la porte... Je me rappelle qu'il avait fait peur à la RH et au directeur financier, trop absorbés par ce qu'ils venaient nous dire pour le remarquer !"

Sarah, qui travaille dans un hôpital à Marseille, se rappelle pour sa part en se gondolant comment, l'an dernier avec trois collègues, elles s'étaient déguisées en fantômes et s'étaient amusées à hanter les couloirs et ascenseurs. Et l’ascenseur qui s'ouvre avec un fantôme dedans, ce sont des cris d'effroi et des fous rires garantis.