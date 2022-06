Un salarié peut-il poser tous ses congés en une fois ? Le 20H vous répond

Un salarié doit-il rester joignable pour les urgences pendant les vacances ?

Le droit à la déconnexion, vous connaissez ? "On en parle beaucoup depuis le Covid et le télétravail, mais le code du travail le prévoit depuis 2016", détaille l'avocate spécialisée en droit du travail Amélie d’Heilly. C’est l’article L2242-17 du code du travail, qui "assure le respect du temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale".

L’inspection du travail est de plus en plus vigilante au respect du droit à la déconnexion des salariés, en témoigne cette page de l’Institut national de recherche et de sécurité. Seule exception : les périodes d’astreintes, prévues par le contrat de travail ou la convention collective de certaines entreprises.