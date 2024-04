15 lignes au lieu de 55 : voici à quoi vont ressembler vos futurs bulletins de salaire

Le gouvernement veut simplifier les bulletins de salaires, souvent très longs et difficiles à comprendre. À quoi pourrait ressembler les nouveaux ? Vont-ils vraiment simplifier la vie des employeurs ?

Les petites lignes de son bulletin de salaire, Robin Pinson, chargé d'affaires dans le groupe Jarnias, n'y comprend pas grand-chose. "Regardez la quantité de lignes, il y en a deux pages ! La simplicité, ça me va très bien. Ça évite les erreurs et une compréhension plus facile", nous dit-il.

Dans le groupe Jarnias, un groupe de BTP, entre les heures décalées, les heures supplémentaires et les intérimaires, l'assistante de direction Angélique Botella passe la moitié plus de la moitié du mois à éditer les bulletins de salaire. "Les fiches de paye sont compliquées à comprendre donc les salariés se rapprochent systématiquement des équipes RH. Il faut qu'on puisse comprendre et qu'on puisse leur expliquer", nous confie-t-elle.

Une cinquantaine de lignes par bulletin, que le gouvernement souhaite réduire et simplifier. Le patron du groupe Xavier Rodriguez n'est pas convaincu. "Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir repenser la manière dont on fait les paies. Peut-être que les logiciels que l'on a ne seront pas opérationnels pour gérer les nouvelles paies. Et les gens qui les réalisent, il va falloir qu'on leur réexplique la manière de les concevoir", craint-il.

C'est la même interrogation chez Alexandre Alberti, fabricant de pièces en caoutchouc. Un bulletin allégé ne serait pas nécessairement plus simple à mettre en œuvre. "Il va y avoir un travail d'explication à faire auprès du salarié. "Ça peut nous amener à éditer plusieurs bulletins de salaire, un simplifié et un détaillé, pour les salariés qui viendront nous poser la question", nous dit-il.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire présente ce mercredi en conseil des ministres un plan visant à simplifier la vie des entreprises et à les débarrasser de "la paperasse". Au soir de la présentation mardi par Gabriel Attal de mesures pour "débureaucratiser" l'administration, plutôt destinées aux particuliers, Bruno Le Maire a fait un certain nombre d'annonces en direction des entreprises. "La demande globale, c'est moins de paperasse", a-t-il dit, en indiquant que le bulletin de paye sera simplifié, passant de 55 lignes à "une quinzaine de lignes", comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus. Pour le bulletin de salaire, ce sera la sixième réforme en 25 ans.