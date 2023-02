36 heures de travail sur 4 jours ? Les fonctionnaires picards font le test

"Je crois que beaucoup de Français aspirent aujourd'hui à travailler différemment", a estimé Gabriel Attal. "La semaine de 35 heures en quatre jours (...), cela peut être moins de temps passé dans les transports, moins de stress, et au final, plus de bien-être au travail". Cette annonce survient alors que le gouvernement fait face à une importante mobilisation contre sa réforme des retraites, qui prévoit de reporter l'âge légal de départ à 64 ans.

Par ailleurs, selon le ministre, pour les employeurs, la semaine de 35 heures en quatre jours pourrait "aussi être un gage d'attractivité et de plus grande productivité". La réduction du temps de travail et la semaine de quatre jours sont deux revendications portées par la gauche. Selon un sondage, cité par L'Opinion, 70% des agents de l'Ursaff de Picardie se sont d'ailleurs dit favorables à la mesure. Mais seulement un quart y auraient recours.