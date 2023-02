VIDÉO - 60.000 postes vacants dans l'industrie : comment les recruteurs cherchent à séduire les candidats

À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), pour séduire, on compte sur la beauté du front de mer au petit matin et sur ce complexe sportif flambant neuf. Cours de yoga, salle de musculation, terrain de basket et de hand-ball, tout ça en illimité et à deux pas du milieu de travail, pour les salariés du géant français des engrais, le groupe Roullier.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.